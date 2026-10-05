Кметът на "Красна поляна" пред ТАРАЛЕЖ: Не е допустимо бюджетът на София да се приема през септември

Късното приемане на бюджета на Столична община е сред основните проблеми пред работата на районните администрации. Това заяви кметът на "Красна поляна" Димитър Петров в интервю за ТАРАЛЕЖ.

По думите му пряката комуникация с кмета на София Васил Терзиев е на добро ниво, но липсата на навреме приет бюджет прави изключително трудно планирането и изпълнението на проектите в районите.

"Не е допустимо през септември месец тепърва да влиза бюджет на Столична община и на районните администрации", заяви Петров.

Той обясни, че районните администрации подготвят и предлагат конкретни обекти за включване в капиталовата програма на Столична община, но не всички предложения намират място в окончателния вариант.

"За нас, за всички районни кметове, е много трудно да си направим плана на действие - кое бихме могли да реализираме и какво не бихме могли да реализираме", посочи Петров. По думите му дори към края на септември са продължавали разговорите кои проекти ще бъдат включени и кои ще отпаднат.

Сред най-важните теми за "Красна поляна" Петров открои и бъдещето на спортната база на "Септември". Той заяви, че през последните три години е водил разговори с четирима или петима министри на спорта за състоянието и развитието на терена.

"За мен това е един нешлифован диамант. Тук имаме невероятната възможност да имаме страхотен обект, който в момента е в отвратително тежко състояние", каза районният кмет.

Според него няма решаващо значение кой ще стопанисва базата, стига тя действително да бъде развита като спортен комплекс.

"Без значение кой ще стопанисва тази база, моето лично мнение е, че това трябва да се превърне в истинския смисъл на думата в спортна база - с различни видове зали за спорт, с футболните игрища, така че наистина да придобие един европейски вид", заяви Петров. Той подчерта, че територията е над 100 декара и има сериозен потенциал за развитие.

Петров беше категоричен и че районните кметове трябва да стоят по-далеч от националните политически конфликти.

"Хората нас са ни избрали и ние трябва да стоим по-далеч от националната политика. Нашите избиратели са от всички политически партии", заяви той.

В края на интервюто Димитър Петров даде ясен отговор и за политическото си бъдеще. На въпрос дали възнамерява да се кандидатира отново за кмет на "Красна поляна", той заяви:

"Да, смятам да се кандидатирам."