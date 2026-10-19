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Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия
АП/БТА

Бунтовниците твърдят още, че успешно са атакували международните летища в столицата Рияд и южния град Абха, успоредно с няколко други военни бази

Йеменските бунтовници хути, които са подкрепяни от Иран, обявиха провеждането на военна операция, насочена срещу множество стратегически обекти на територията на Саудитска Арабия, съобщи агенция Ройтерс.

Според официалното изявление на групировката сред поразените мишени са съоръжения на националния петролен гигант „Арамко“ в пристанищния град Янбу, както и петролното находище „Шайба“.

Бунтовниците твърдят още, че успешно са атакували международните летища в столицата Рияд и южния град Абха, успоредно с няколко други военни бази. Първоначално саудитските власти се въздържаха от коментар, а независими източници на информационните агенции не успяха веднага да потвърдят мащаба на тези удари. 

Ситуацията обаче бързо прерасна в сериозна ескалация с дълбоки последици за регионалната сигурност. В отговор на зачестилите атаки с дронове и ракети от страна на хутите, мениджмънтът на една от най-знаковите сгради в Рияд — 99-етажния небостъргач Kingdom Center — нареди на служителите на редица ключови финансови институции в нея да преминат към задължителна дистанционна работа до второ нареждане.

Сигурностните рискове оказаха пряк удар и върху икономическите планове за диверсификация на кралството, като сериозно застрашиха мащабния форум Future Investment Initiative (FII), известен като „Давос в пустинята“.

Междувременно, предвид усложнената обстановка, водещи съюзници в региона, сред които Египет и ОАЕ, официално декларираха готовност да подкрепят военно и логистично Саудитска Арабия в усилията ѝ да защити критичната си инфраструктура и да отбие офанзивата на бунтовниците, припомня ТАРАЛЕЖ.

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