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Иран отрича участие в атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и предлага посредничество

Иран отрича участие в атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и предлага посредничество
Снимка: AP/БТА

Рияд съобщи за прехванати дронове и ракети над страната и Червено море, докато атаките срещу саудитски летища и нефтени съоръжения се засилват

Иран отхвърли обвиненията на Саудитска Арабия, че Техеран е замесен в атаките на йеменските бунтовници хути срещу кралството. В същото време иранското външно министерство повтори предложението си да посредничи между двете страни, съобщи Франс прес.

"Ислямската република отрича всякакво твърдение, че е замесена в операциите на йеменските бунтовници хути", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той отново предложи Техеран да посредничи между хутите и Рияд.

Междувременно коалицията, оглавявана от Саудитска Арабия, съобщи, че е прехванала няколко дрона и ракети над столицата Рияд и други райони на страната. От началото на октомври Саудитска Арабия е подложена на почти ежедневни атаки от страна на подкрепяните от Иран хути.

"Прехванахме и унищожихме три дрона в южната част на страната и над Рияд, както и две крилати ракети над Червено море", написа в социалната мрежа "X" говорителят на коалицията Турки ал Малики.

Той уточни, че е била прехваната и балистична ракета над пристанищния град Янбу на брега на Червено море. Градът е важен център за износа на саудитски петрол. Саудитска Арабия е най-големият износител на суров петрол в света.

Мащабът на атаките на хутите срещу саудитски летища и нефтени съоръжения е без прецедент от началото на гражданската война в Йемен през 2014 г. В конфликта участват хутите и правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия.

Международното летище в Рияд е било атакувано 20 пъти от началото на октомври. При нападенията в събота са загинали 13 души, а повече от 300 са били ранени, припомня Франс прес.

 

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