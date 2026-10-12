Хутите отправиха остро предупреждение към САЩ

Йеменските бунтовници хути отправиха предупреждение към САЩ, че ще отговорят незабавно и болезнено, ако Вашингтон се намеси във войната в Йемен. Изявлението идва на фона на информации, че Саудитска Арабия е поискала помощ за справяне с групировката, предаде Франс прес.

„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, няма да губим време в обмисляне на отговора. Той ще бъде бърз и болезнен и ще бъде насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, заяви Мохамед ал Бухаити, член на Политическото бюро на хутите.

Той отправи предупреждение и към служителите на саудитските петролни съоръжения и летища, като ги призова да стоят далеч от тези обекти. По думите му те вече се смятат за легитимни цели.

Заплахите идват, след като в събота американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще реши дали САЩ да се присъединят към саудитските военни действия срещу хутите. Повод за обсъждането е нападение на подкрепяната от Иран групировка срещу летището в Рияд.