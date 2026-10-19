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Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания
АП/БТА

Напрежението възникна, след като стотици протестиращи блокираха подстъпите към двореца „Сантоня“ в сърцето на испанската столица

Недоволството на стачкуващи учители срещу настоящата образователна политика на местната власт в Мадрид ескалира в остри сблъсъци с полицията, информира агенция ДПА

Напрежението възникна, след като стотици протестиращи блокираха подстъпите към двореца „Сантоня“ в сърцето на испанската столица. В сградата се провеждаше официално събитие с участието на Исабел Диас Аюсо, която е премиер на автономния регион. За да подсигурят свободен вход към двореца, силите на реда предприеха мерки за разпръскване на събралото се мнозинство. Обществената телевизия RTVE разпространи видеокадри, показващи как органите на реда използват палки и изтласкват педагозите, които до този момент провеждаха мирна демонстрация. 

В отговор на случилото се Аюсо отправи директни обвинения към испанския премиер Педро Санчес и представителите на „антидемократичната левица“, като заяви, че те стоят зад добре планирана „стратегия за личен и институционален тормоз“ срещу нейната персона. 

Паралелно с тези събития друга група от близо 200 учители организира алтернативна акция в покрайнините на града, където спря движението по автомагистрала А-3. За барикадирането на пътното платно демонстрантите изнесоха и подредиха училищни чинове и столове, което предизвика мащабни задръствания в района. Тази блокада бе вдигната приблизително един час след началото си. 

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