Фон дер Лайен обеща подкрепа за Испания за връщането на мигрантите от Сеута

Европейският съюз ще продължи да оказва подкрепа на Испания за връщането на мигрантите, които все още се намират в Сеута след масовото им пристигане от Мароко през юли. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо до европейските лидери преди предстоящата среща на върха, съобщи агенция ЕФЕ.

В писмото си Фон дер Лайен предупреди, че случилото се в Сеута показва колко бързо внезапният приток на голям брой мигранти може да постави под натиск външните граници на ЕС и да доведе до трагични последици.

По думите ѝ ситуацията напомня за необходимостта от постоянно наблюдение, устойчива солидарност между държавите членки и готовност за реакция при промяна на миграционната обстановка.

„Въпреки че миграционният натиск намалява в цяла Европа, той продължава да се усеща в няколко части на континента“, отбеляза председателят на ЕК. Тя посочи като примери Средиземноморието, където престъпни мрежи продължават да експлоатират уязвими хора, и източните граници на ЕС, където според нея геополитически противници се опитват да подкопаят европейското единство.

Фон дер Лайен призова европейските лидери да запазят единството си и потвърди, че подкрепата за Испания ще продължи, за да се гарантира връщането на хората, влезли незаконно в Сеута и останали на територията ѝ.

ЕК отчита спад на незаконната миграция

Председателят на Европейската комисия заяви, че предприетите от ЕС мерки дават устойчиви резултати. По думите ѝ незаконните влизания в Съюза са намалели до най-ниското си равнище от 2021 г. насам. Спад се наблюдава и при молбите за убежище и случаите на нерегламентирано придвижване.

Фон дер Лайен посочи укрепването на външните граници, подобреното сътрудничество между държавите членки и развитието на партньорствата със страните на произход и транзит като основни елементи от европейската политика за управление на миграцията.

Според нея ЕС разполага с по-добра подготовка за реакция на място и с по-голям капацитет за управление на миграционните потоци, при спазване на общите европейски ценности.

ЕС подготвя нови мерки за защита на границите

Фон дер Лайен съобщи, че Европейската комисия скоро ще предложи допълнително укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“.

Подготвя се и рамка за реакция при извънредни ситуации, която трябва да даде на държавите членки повече гъвкавост при управлението на границите и разглеждането на молбите за убежище.

Предстоящата среща на върха на ЕС ще постави миграцията сред основните теми за обсъждане, на фона на продължаващите предизвикателства по външните граници на Съюза.