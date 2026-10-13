Новини
Търси
Подкаст
Свят

Фон дер Лайен обеща подкрепа за Испания за връщането на мигрантите от Сеута

Фон дер Лайен обеща подкрепа за Испания за връщането на мигрантите от Сеута
АР/БТА

Председателят на ЕК обяви и нови мерки за укрепване на външните граници на Съюза

Европейският съюз ще продължи да оказва подкрепа на Испания за връщането на мигрантите, които все още се намират в Сеута след масовото им пристигане от Мароко през юли. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо до европейските лидери преди предстоящата среща на върха, съобщи агенция ЕФЕ.

В писмото си Фон дер Лайен предупреди, че случилото се в Сеута показва колко бързо внезапният приток на голям брой мигранти може да постави под натиск външните граници на ЕС и да доведе до трагични последици.

По думите ѝ ситуацията напомня за необходимостта от постоянно наблюдение, устойчива солидарност между държавите членки и готовност за реакция при промяна на миграционната обстановка.

„Въпреки че миграционният натиск намалява в цяла Европа, той продължава да се усеща в няколко части на континента“, отбеляза председателят на ЕК. Тя посочи като примери Средиземноморието, където престъпни мрежи продължават да експлоатират уязвими хора, и източните граници на ЕС, където според нея геополитически противници се опитват да подкопаят европейското единство.

Фон дер Лайен призова европейските лидери да запазят единството си и потвърди, че подкрепата за Испания ще продължи, за да се гарантира връщането на хората, влезли незаконно в Сеута и останали на територията ѝ.

ЕК отчита спад на незаконната миграция

Председателят на Европейската комисия заяви, че предприетите от ЕС мерки дават устойчиви резултати. По думите ѝ незаконните влизания в Съюза са намалели до най-ниското си равнище от 2021 г. насам. Спад се наблюдава и при молбите за убежище и случаите на нерегламентирано придвижване.

Фон дер Лайен посочи укрепването на външните граници, подобреното сътрудничество между държавите членки и развитието на партньорствата със страните на произход и транзит като основни елементи от европейската политика за управление на миграцията.

Според нея ЕС разполага с по-добра подготовка за реакция на място и с по-голям капацитет за управление на миграционните потоци, при спазване на общите европейски ценности.

ЕС подготвя нови мерки за защита на границите

Фон дер Лайен съобщи, че Европейската комисия скоро ще предложи допълнително укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“.

Подготвя се и рамка за реакция при извънредни ситуации, която трябва да даде на държавите членки повече гъвкавост при управлението на границите и разглеждането на молбите за убежище.

Предстоящата среща на върха на ЕС ще постави миграцията сред основните теми за обсъждане, на фона на продължаващите предизвикателства по външните граници на Съюза.

Още по темата

Крал Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на фона на напрежението с Мароко

Крал Фелипе VI ще посети Сеута и Мелиля на фона на напрежението с Мароко

Брюксел засилва граничния контрол на ЕС след кризата в Сеута

Брюксел засилва граничния контрол на ЕС след кризата в Сеута

Напрежение в Сеута: Испанската полиция извежда хиляди мигранти от плажовете

Напрежение в Сеута: Испанската полиция извежда хиляди мигранти от плажовете

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 7 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 10 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 10 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 13 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 16 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 26 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 30 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 34 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 39 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 40 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 43 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 49 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 51 минути