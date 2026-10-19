Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

В телефонен разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски, папа Лъв XIV призова за спешно взаимодействие между Киев и Москва с цел осигуряване на достъп за хуманитарни доставки и продоволствие до окупирания от руските сили град Олешки. Информацията бе разпространена от Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение от пресслужбата на Светия престол.

Главата на Римокатолическата църква акцентира върху критичното положение в населеното място, намиращо се в Херсонска област, и напомни за апела си за хуманитарно примирие, отправен по-рано към руския президент. Лъв XIV изрази очакване, че диалогът между враждуващите страни ще помогне за преноса на медицински консумативи и хранителни продукти, както и за организирането на безопасна и доброволна евакуация на останалите цивилни жители. Ватиканът декларира готовност да продължи да посредничи за постигането на мир.

Разположен на източния бряг на река Днепър, град Олешки попада в зоната под руска окупация. Още през септември от Кремъл признаха за сериозна хуманитарна криза и липса на медикаменти и храна в района, но увериха, че руските военни предприемат мерки за овладяване на ситуацията.

Поради невъзможността за наземен достъп, в края на миналия месец украинската администрация на Херсонска област в лицето на Олександър Прокудин съобщи, че украинската армия е използвала дронове, за да спусне лекарства и провизии на бедстващото население.

По данни на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, представени от нейния ръководител Даниел Бел, от предвоенното население на град Олешки, наброяващо 24 000 души, днес там са останали едва около 1700 цивилни, сред които има и 47 деца.