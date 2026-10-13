Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV днес следобед за отстраняване на малък израстък на единия от белите му дробове е преминала успешно и според очакванията, съобщиха от Ватикана.

71-годишният Свети отец беше приет в римската болница „Джемели“ по-рано в същия ден за премахването на малкия възел, който по думите на самия понтифик е бил открит на ранен етап по време на скорошен рутинен преглед. Пресслужбата на Ватикана уточни, че се очаква възстановяването на папата да отнеме около една седмица.

Заради следоперативния период всички публични събития на главата на Римокатолическата църква са официално отменени до 20 октомври.

Медицински експерти подчертават, че процедурите за премахване на подобни локализирани белодробни възли обикновено са минимално инвазивни, а процентът на усложнения при тях е изключително нисък.

Въпреки че това е първият по-сериозен здравословен проблем за папа Лъв XIV по време на неговия 17-месечен понтификат, той е сочен за сравнително млад и жизнен църковен лидер, който няма история на минали заболявания и води активен начин на живот.