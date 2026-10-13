Новини
Търси
Подкаст
Свят

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно
АП/БТА

Понтификът ще има нужда от една седмица възстановяване

Операцията на папа Лъв XIV днес следобед за отстраняване на малък израстък на единия от белите му дробове е преминала успешно и според очакванията, съобщиха от Ватикана.

71-годишният Свети отец беше приет в римската болница „Джемели“ по-рано в същия ден за премахването на малкия възел, който по думите на самия понтифик е бил открит на ранен етап по време на скорошен рутинен преглед. Пресслужбата на Ватикана уточни, че се очаква възстановяването на папата да отнеме около една седмица.

Заради следоперативния период всички публични събития на главата на Римокатолическата църква са официално отменени до 20 октомври.

Медицински експерти подчертават, че процедурите за премахване на подобни локализирани белодробни възли обикновено са минимално инвазивни, а процентът на усложнения при тях е изключително нисък.

Въпреки че това е първият по-сериозен здравословен проблем за папа Лъв XIV по време на неговия 17-месечен понтификат, той е сочен за сравнително млад и жизнен църковен лидер, който няма история на минали заболявания и води активен начин на живот.

Още по темата

Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство

Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство

Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени

Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Лъв XIV: "Папата е за всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид"

Лъв XIV: "Папата е за всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Как световните медии и лидерите на ЕС и НАТО реагираха на атаките срещу кораби край България?

Как световните медии и лидерите на ЕС и НАТО реагираха на атаките срещу кораби край България?

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 5 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 17 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 22 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 40 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 47 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 54 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 54 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час