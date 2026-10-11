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Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство

Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство
АП/БТА

Позицията му идва дни след като Пентагонът обяви планове да излъчи на живо екзекуцията на Нидал Хасан

Папа Лъв XIV отново осъди смъртното наказание и заяви, че то нарушава неприкосновеността и достойнството на човешкия живот.

Изявлението му идва няколко дни след като Пентагонът съобщи, че обмисля пряко излъчване на екзекуцията на Нидал Хасан, бивш военен психиатър, осъден за убийството на 13 души във военната база "Форт Худ" през 2009 г.

"Общото благо може да бъде защитено и изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание", написа папата в социалните мрежи по повод Световния ден срещу смъртното наказание.

Той допълни, че смъртното наказание е "недопустимо", защото според него представлява посегателство срещу неприкосновеността и достойнството на човека и отнема възможността за изкупление.

Нидал Хасан се очаква да стане първият човек, екзекутиран чрез разстрел от американската армия от 1945 г. насам.

Планът за излъчване на екзекуцията на живо предизвика сериозна обществена и политическа реакция в САЩ. Срещу него се обявиха част от законодателите, включително представители на Републиканската партия, както и религиозни лидери и международни наблюдатели.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел окончателно решение дали прякото излъчване да бъде разрешено.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също изрази съмнение дали подобно излъчване действително ще се състои и заяви, че лично няма да го гледа.

Екзекуцията е планирана за 3 декември.

Темата отново поставя на дневен ред дебата за смъртното наказание в САЩ, особено след неуспешния опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция на жена в Тенеси миналата седмица.

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