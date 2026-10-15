Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Хиляди вярващи се събраха в сряда на площад „Свети Петър“ във Ватикана за литургия, която трябваше да бъде отслужена от папа Лъв XIV. Вместо него церемонията бе водена от друг висш представител на Католическата църква, докато понтификът се възстановява в болница след операция на десния бял дроб и поставена диагноза рак.

Новината за заболяването, потвърдена във вторник, предизвика безпокойство сред католическата общност по света. Лъв XIV бе избран за папа преди по-малко от 18 месеца, на 69-годишна възраст. Във Ватикана мнозина очакваха той да оглавява Църквата дълги години, особено предвид сравнително младата му възраст в сравнение с някои от предшествениците му.

Предишният папа Франциск също имаше сериозни здравословни проблеми в края на понтификата си. Избран през 2013 г. на 76-годишна възраст, той прекара седмици в болница „Джемели“ заради пневмония. Франциск почина през април 2025 г. вследствие на инсулт и сърдечна недостатъчност.

До приемането си в болница Лъв XIV поддържаше активен начин на живот. Той редовно прекарваше почивния си ден в папската резиденция в Кастел Гандолфо край Рим, занимаваше се с тенис и плуване, а като кардинал е имал и личен треньор.

Затова новината за операцията му изненада мнозина във Ватикана. Държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин определи случилото се като „гръм от ясно небе“ и призна, че е притеснен. Изказването му бе направено преди официалното потвърждение на диагнозата.

Папата отмени всички свои аудиенции до 20 октомври, докато продължава възстановяването му. Според информацията лекарите смятат, че засегнатата част от белия дроб е била отстранена по време на операцията, но са необходими допълнителни изследвания.

Заболяването поставя под въпрос програмата на папата

Лъв XIV постъпи в болница по време на важна среща на епископи и църковни лидери, свикана от самия него. Обсъжданията бяха посветени на подкрепата за двойките и семействата десет години след документ на папа Франциск, който отвори възможност за разведени и повторно женени католици да получават причастие при определени условия.

Срещата беше част от усилията на Лъв XIV да продължи реформите на своя предшественик. Заради операцията обаче той не успя да присъства на заключителната литургия и да участва лично в последните дискусии.

Архиепископ Тим Костело, председател на Конференцията на католическите епископи на Австралия, заяви след литургията в сряда, че диагнозата е повод за сериозно безпокойство. Той разказа, че е изпратил послание до папата от името на австралийските епископи, за да го увери в молитвите и подкрепата им.

Здравословното състояние на понтифика поражда въпроси и за предстоящото му международно пътуване. Между 6 и 17 ноември е планирана обиколка в Уругвай, Аржентина и Перу. Последната страна има особено значение за папата, който е служил там като мисионер и епископ.

Програмата включва 14 полета и около 50 събития, както и посещения на места, разположени на голяма надморска височина. Архиепископ Костело заяви, че новите обстоятелства неизбежно поставят под въпрос осъществяването на пътуването, но изрази надежда за възстановяването на папата. Към сряда не бяха обявени промени в планираните дати.

Ватиканът се подготвя за възможни промени

Преди операцията Лъв XIV е предприел важна кадрова стъпка във Ватикана. Той е утвърдил кардинал Луис Антонио Тагле от Филипините за декан на Колегията на кардиналите – позиция с ключова роля при подготовката и провеждането на бъдещ конклав.

Тагле председателства литургията на площад „Свети Петър“ в сряда на мястото на папата. Назначението му привлече допълнително внимание заради значението на поста в управленската структура на Католическата църква. Деканът участва в организацията на съвещанията на кардиналите и има важна роля при избора на нов папа, ако отговаря на възрастовите изисквания.

Въпреки тревогата около здравето на Лъв XIV във Ватикана засега не са обявени промени в управлението на Църквата.

Вълна от подкрепа за папата

Диагнозата предизвика множество послания на съпричастност от духовници и вярващи. Отец Джоузеф Фарел, ръководител на Августинския орден, към който принадлежи папата, заяви пред CNN, че Лъв XIV многократно е проявявал състрадание към хората, изправени пред тежки изпитания.

Фарел призова вярващите да му окажат същата подкрепа и да се обединят в молитва за възстановяването му.

В семейството на папата има история на онкологични заболявания. Най-големият му брат Луис Прево се лекува от рак, диагностициран за първи път през 2017 г. Майка му Милдред е починала от рак през 1990 г., а баща му Луис – от рак на дебелото черво и сърдечно заболяване през 1997 г.

Засега основният приоритет остава възстановяването на Лъв XIV, докато Ватиканът очаква допълнителна информация за здравословното му състояние и възможността да възобнови обичайните си задължения.