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Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове
АР/БТА

Очаква се Светият отец да бъде приет в римската болница „Джемели“ утре преди обед

Папа Лъв XIV ще прекъсне публичните си ангажименти до 20 октомври заради предстояща операция на белия дроб, съобщи Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Медицинската интервенция е свързана с отстраняването на малък израстък в единия бял дроб на 71-годишния глава на Римокатолическата църква. По думите на папата образуванието е било установено при скорошен контролен преглед и е открито в ранен етап.

Очаква се Светият отец да бъде приет в римската болница „Джемели“ утре преди обед. От пресслужбата на Ватикана засега не уточняват кога точно ще бъде извършена операцията.

 
 
 

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