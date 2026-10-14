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Лекарите поставиха диагноза рак на папа Лъв Четиринадесети

Лекарите поставиха диагноза рак на папа Лъв Четиринадесети
AP/БТА

Папата страда от аденокарцином

Лекарите поставиха диагноза рак на белите дробове на папа Лъв Четиринадесети, след като той бе опериран и част от десния му бял дроб бе отстранен, съобщи Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Папата страда от аденокарцином – често срещана форма на рак на белия дроб. Изследванията на тъканни по време на операцията потвърдиха подозренията на лекарите, възникнали след предварителните прегледи.

Лъв бе приет снощи в римската болница „Джемели“ за операция за отстраняване на израстък.

Ватиканът съобщи, че операцията е била успешна.

Медицински експерти казват, че за да коментират случая на папата, ще е необходимо да знаят размера на отстранената туморна маса и дали ракът се е разпространил към лимфните възли.

„Въпреки че имаме диагнозата, все още не знаем стадият. Това е от решаващо значение за прогнозата и лечението“, заяви д-р Стивън Лиу, експерт по рак на белия дроб в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.

Операцията е продължила около 90 минути и е преминала без усложнения. Папата се е събудил нормално и почива в болничната си стая, информира БТА.

Ватиканът каза още, че се очаква папата да прекара около седмица в болницата, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври.

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