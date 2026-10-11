Папа Лъв XIV ще претърпи белодробна операция

Главата на Римокатолическата църква папа Лъв Четиринадесети съобщи, че в близко бъдеще ще претърпи медицинска интервенция на белия дроб, информират световните агенции и италианските средства за масова информация.

Светият отец сподели новината лично пред вярващите непосредствено след края на традиционната си неделна проповед. По думите му при скорошни медицински изследвания специалистите са открили „възел в ранен стадий, локализиран в белия дроб“ и са дали съвет за оперативното му отстраняване.

След изявлението на папата, директорът на пресцентъра на Ватикана Матео Бруни уточни, че хирургическата процедура е насрочена за началото на следващата седмица. Той допълни, че се предвижда около едноседмичен период за възстановяване, без обаче да назовава конкретното лечебно заведение.

Настоящият папа е на 71 години и зае престола миналата година, след като беше посочен от конклава след кончината на папа Франциск, който също страдаше от редица заболявания, включително дихателни проблеми.

До момента Лъв Четиринадесети демонстрираше отлично здраве и вече реализира няколко посещения извън граница. За периода от 6 до 17 ноември е планирана негова голяма обиколка в Южна Америка, включваща Уругвай, Аржентина и Перу, като все още не е потвърдено дали операцията ще наложи промяна в графика.

Преди да обяви здравословното си състояние, папата отслужи неделната молитва и се срещна с представители на перуанската католическа организация „Братство на Господаря на чудесата“, пред които спомена за предстоящото си пътуване до Перу и изрази признателност за подкрепата им.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони веднага изрази съпричастност от свое име и от името на кабинета към изпитанието, пред което се изправя Светият отец.

„Ведростта и спокойствието, с които той говори по време на неделната молитва, ни успокояват всички“, се казва в официалното изявление на Мелони.