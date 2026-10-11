Новини
Търси
Подкаст
Свят

Папа Лъв XIV ще претърпи белодробна операция

Папа Лъв XIV ще претърпи белодробна операция
АП/БТА

Светият отец сподели новината лично пред вярващите непосредствено след края на традиционната си неделна проповед

Главата на Римокатолическата църква папа Лъв Четиринадесети съобщи, че в близко бъдеще ще претърпи медицинска интервенция на белия дроб, информират световните агенции и италианските средства за масова информация.

Светият отец сподели новината лично пред вярващите непосредствено след края на традиционната си неделна проповед. По думите му при скорошни медицински изследвания специалистите са открили „възел в ранен стадий, локализиран в белия дроб“ и са дали съвет за оперативното му отстраняване.

След изявлението на папата, директорът на пресцентъра на Ватикана Матео Бруни уточни, че хирургическата процедура е насрочена за началото на следващата седмица. Той допълни, че се предвижда около едноседмичен период за възстановяване, без обаче да назовава конкретното лечебно заведение.

Настоящият папа е на 71 години и зае престола миналата година, след като беше посочен от конклава след кончината на папа Франциск, който също страдаше от редица заболявания, включително дихателни проблеми.

До момента Лъв Четиринадесети демонстрираше отлично здраве и вече реализира няколко посещения извън граница. За периода от 6 до 17 ноември е планирана негова голяма обиколка в Южна Америка, включваща Уругвай, Аржентина и Перу, като все още не е потвърдено дали операцията ще наложи промяна в графика.

Преди да обяви здравословното си състояние, папата отслужи неделната молитва и се срещна с представители на перуанската католическа организация „Братство на Господаря на чудесата“, пред които спомена за предстоящото си пътуване до Перу и изрази признателност за подкрепата им.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони веднага изрази съпричастност от свое име и от името на кабинета към изпитанието, пред което се изправя Светият отец.

„Ведростта и спокойствието, с които той говори по време на неделната молитва, ни успокояват всички“, се казва в официалното изявление на Мелони.

Още по темата

Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство

Папа Лъв XIV срещу смъртното наказание: То е посегателство срещу човешкото достойнство

Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени

Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Лъв XIV: "Папата е за всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид"

Лъв XIV: "Папата е за всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Преди 12 минути
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 14 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 20 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 36 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 43 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 44 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 52 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 54 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 56 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 1 час
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 2 часа
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа