Папа Лъв XIV се завърна публично след операцията и обеща постепенно да възобнови дейността си

Папа Лъв XIV се появи публично за първи път след хирургичната интервенция, като отправи традиционната неделна молитва "Ангел Господен" от балкона на Апостолическия дворец във Ватикана. Той благодари на вярващите за подкрепата през последните дни и заяви, че постепенно ще възобнови служебните си ангажименти, предаде Франс прес.

"Искам да благодаря на всички, които се молеха за мен през последните дни. Наистина усетих вашата подкрепа, благодаря ви", обърна се 71-годишният папа към хилядите хора, събрали се на площад "Свети Петър". Той изрази признателност и към медицинските екипи, които са се грижили за него в римската болница "Джемели".

След като тази "деликатна фаза вече е преодоляна", папата ще "възобновя постепенно" дейността си, уточни той.

Появата му бе посрещната с възгласи от множеството. Когато вярващите го видяха на прозореца на Апостолическия дворец, хор от женски гласове извика: "Да живее папата!"

Лъв XIV бе изписан от болницата вчера, четири дни след операцията, при която бе отстранена долната част на десния му бял дроб. При излизането си от лечебното заведение той изглеждаше добре и отпочинал, отбелязва ДПА.

Агенция Ройтерс посочва, че при днешната си публична поява папата е говорил с твърд и ясен глас.

След операцията се появиха различни предположения за това как здравословният проблем на Лъв XIV може да се отрази на понтификата му, започнал преди 17 месеца.