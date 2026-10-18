Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 хил. домакинства са без ток

Руски дронове са атакували масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в Телеграм.

В резултат на ударите около 24 000 домакинства в различни райони на областта са останали без електрозахранване, посочи Кипер. По думите му аварийните екипи продължават работа по отстраняването на щетите и възстановяването на тока.

Одеска област е сред районите на Украйна със значителна българска общност. Според последното официално преброяване в страната българите в областта са над 150 000 души, което ги поставя на трето място по численост сред етническите общности. В самия град Одеса живеят приблизително 50 000-60 000 българи.

Най-големите компактни български общности в областта са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.