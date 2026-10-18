Албанската полиция вероятно използва гумени куршуми срещу протестиращи студенти в Тирана

Албанската полиция вероятно е използвала гумени куршуми срещу студенти, протестиращи за пети пореден ден с искане за оставката на премиера Еди Рама, съобщи Ройтерс. Инцидентите са станали при сблъсъци пред Министерството на образованието в Тирана.

Видеозапис на агенцията показва полицаи, които стрелят с гладкоцевно оръжие срещу събралото се множество. Репортери на Ройтерс са открили гумени сачми на мястото, а двама журналисти на агенцията и няколко демонстранти са били ударени от такива сачми. По телата им са останали кръгли следи.

Сблъсъците бележат нова ескалация на напрежението между полицията и протестиращите. През последните дни демонстрациите в центъра на албанската столица прераснаха в палежи на правителствени сгради и банки, както и в замеряне на полицаи с камъни. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия.

На пресконференция началникът на албанската полиция Скендер Хита не отрече използването на гумени куршуми.

"Всички средства, които бяха използвани, бяха приложени по ограничен начин, включително и последните", каза той.

Хита съобщи, че седем полицейски служители са отстранени от длъжност и ще бъдат подложени на дисциплинарно разследване за "превишаване на правомощия" и нарушаване на "принципа на пропорционалността" при използването на сила.

По думите му от началото на протестите са задържани 1067 души, а срещу 388 от тях е започнало наказателно разследване. При сблъсъците са пострадали както полицаи, така и демонстранти.

Студентските демонстрации за оставката на Рама следват месеци на мирни протести, които според участниците са били пренебрегнати от правителството. Студентите обвиняват властта в корупция и неглижиране на образованието. Сред недоволството им е и продажбата на незастроена част от албанското крайбрежие за изграждането на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп