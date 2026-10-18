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Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?

Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?
ФБ/Герб-Враца

Лидерът на ГЕРБ разкритикува позицията на Румен Радев за атаките срещу кораби и предупреди за икономическите последици от войната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към премиера Румен Радев заради позицията му относно атаките с дронове срещу кораби в Черно море. По време на среща с партийния актив във Враца Борисов заяви, че ситуацията поставя сериозни въпроси за сигурността на региона и реакцията на българското правителство.

"Атаките с дронове в Черно море ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това“, заяви Борисов.

Той коментира заключенията на Европейския съвет, според които атаките в Черно море идват от Русия, и разкритикува Радев за различните според него послания, които отправя в България и на европейско ниво.

"Като гледам заключенията на Европейския съвет - че атаките в Черно море идват от Русия, Радев трябва да бъде поздравен, че се е съгласил с всички заключения“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов постави въпроса как е възможно да се извършват атаки с въздушни дронове и подводни торпеда, без да бъде установен техният произход.

"Когато потапят кораби в Черно море, гинат невинни моряци, да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките, и че не са от Русия, възниква елементарен въпрос: коя държава има тази мощност да докара въздушни дронове и подводни торпеда, без да я забележат?“, попита той.

По думите му светът се намира в изключително опасен период, а военните конфликти и международното напрежение създават риск от по-широка ескалация.

"Светът никога не е бил по-близо до война, повтаря се историята и то по най-лошия начин“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ предупреди и за икономическите последици от продължаващите военни действия. Според него европейските държави са въвлечени във войната чрез предоставянето на оръжия и финансова подкрепа, а разрушенията и човешките жертви се съпровождат от сериозни икономически загуби.

Борисов заяви, че Европа се намира в тежка икономическа ситуация, като посочи Франция за пример. Той определи страната като изпаднала в "технически фалит“ - твърдение, което представи като част от оценката си за състоянието на европейските икономики.

Лидерът на ГЕРБ коментира и проблемите пред българската индустрия.

"В България завод след завод си заминават, 2000 души във Враца останаха без работа“, заяви той.

Според Борисов в подобна международна обстановка България се нуждае от силно политическо ръководство, което да разполага с необходимия опит и международни контакти.

"За мен и за вас опасността е голяма“, предупреди той и подчерта, че според него страната се нуждае от премиер, способен да я предпази от рисковете в настоящата геополитическа ситуация.

Изказването беше направено по време на посещението на Борисов във Враца, където той участва в среща с представители на ГЕРБ във връзка с партийни инициативи и академията "Новите умове“.

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