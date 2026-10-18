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След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

От щаба потвърдиха участието на Гюров и разкриха подробности за срещата в Истанбул

Предизборният щаб на Андрей Гюров потвърди, че кандидатът за президент е участвал чрез видеовръзка в среща с представители на изселнически организации на български турци, проведена на 17 октомври в Истанбул.

Официалната информация идва след публикация на "Гласове“, според която събитието не е било включено в предварително обявената програма на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

По-рано от Таралеж съобщихме за срещата в Истанбул и участието на Андрей Гюров чрез видеовръзка, като към онзи момент информацията все още не беше официално потвърдена от предизборния му щаб.

От щаба уточняват, че срещата е организирана по инициатива на Тодор Тагарев, Трайчо Трайков и Корман Исмаилов, които са членове на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюров и Кандев.

По предоставената информация в събитието са участвали над 100 представители на 15 изселнически организации на български турци.

Андрей Гюров се е включил онлайн и е поставил акцент върху значението на демокрацията, върховенството на закона и защитата на основните права и свободи на българските граждани.

От предизборния му щаб посочват, че кандидатът за държавен глава е изразил уважение към хората, пострадали от репресиите на тоталитарния режим, и е подчертал необходимостта от съхраняване на историческата памет.

Сред обсъдените въпроси са били и отношенията между България и Турция, като Гюров е акцентирал върху добросъседството, сътрудничеството и общата отговорност за стабилността и сигурността в региона.

"България трябва да бъде държава, в която правата и достойнството на всеки гражданин са защитени, независимо къде живее. Това е основата, върху която можем да градим общото си бъдеще“, заявява Андрей Гюров, цитиран от предизборния си щаб.

В официално разпространената информация не се посочва защо срещата не е присъствала в предварително публикуваната програма на кампанията.

Събитието се е състояло осем дни преди президентските избори, насрочени за 25 октомври.

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