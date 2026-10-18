Любомир Станиславов: България има огромен шанс за развитие на автомобилната индустрия

България има значителен потенциал да развие автомобилната си индустрия и да привлече нови инвестиции от международни производители. Това заяви Любомир Станиславов, изпълнителен директор на "Аутомотив клъстер България“, по време на дискусията "Иновации, които ни свързват“, организирана от "24 часа“.

Според него развитието на автомобилния сектор може да даде тласък и на други стратегически отрасли, сред които отбранителната и софтуерната индустрия, както и изграждането на центрове за данни.

"България има много голям шанс за развитие на автомобилния сектор“, посочи Станиславов.

Той съобщи, че в страната ни вече са на посещение представители на азиатски производители на автомобили и батерии.

По думите му световната автомобилна индустрия бележи сериозен ръст, като производството вече надхвърля нивата отпреди пандемията от COVID-19.

В момента в световен мащаб се произвеждат над 80 милиона автомобила годишно, а според прогнозата, представена от Станиславов, около 2030 г. производството може да достигне 100 милиона автомобила.

Въпреки положителните тенденции той предупреди, че географският център на автомобилното производство постепенно се измества от Германия и Европа към Азия.

"Катаклизми ще се случат само ако не се направи нищо“, заяви Станиславов, подчертавайки необходимостта от активни действия на европейско ниво.

Той обърна внимание и на подготвяния европейски Акт за ускоряване на промишлеността, в чието изготвяне участва.

По думите му документът има за цел да увеличи дела на промишленото производство в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз от 14,3% на 20% до 2035 г.

Станиславов обясни, че актът ще има значение и за правилата, по които азиатските производители ще инвестират на европейския пазар.

Сред обсъжданите възможности е създаването на големи индустриални зони, които да подпомогнат развитието на различни производствени сектори.

Според изпълнителния директор на "Аутомотив клъстер България“ подобни индустриални проекти могат да се превърнат в сериозна възможност за българската икономика, особено в автомобилостроенето и свързаните с него технологии.

Дискусията събра представители на изпълнителната и законодателната власт, академичните среди и бизнеса, които обсъдиха перспективите пред България като европейски център за иновации и технологии.