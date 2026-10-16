Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната, сочат данните на Евростат.

На първо място в еврозоната е Литва с 6,1 на сто. Поскъпването е измерено чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени.

В Европейския съюз страната с най-висока инфлация е Румъния с 6.5 на сто. Така България е на второ място сред страните от еврозоната и на трета в ЕС.

Най-ниските нива са регистрирани в Швеция (1,0%), Унгария и Дания (и в двете по 2,1%).

Вчера Националният статистически институт (НСИ) обяви, че през септември 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), е отрицателна - 0,2 на сто, а годишната за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 5,7 на сто.

Разминаването идва заради различния използван индекс.

По данни на НСИ инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4,2 на сто. Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо периода октомври 2024 - септември 2025 г. е 5,1 на сто.