Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

Цените на млечните продукти в България са с 30% над средноевропейското равнище, докато доходите у нас са с 23% по-ниски от средните за Европа. Това заяви икономистът Юлиян Войнов пред Bulgaria ON AIR, коментирайки инфлацията и покупателната способност на българските домакинства.

По думите му цените на месото в България са приблизително на средноевропейските нива, а при някои продукти дори са по-ниски. При млечните продукти обаче той отчита значително по-високи цени.

Войнов посочи, че през последните години доходите в страната като цяло са нараствали по-бързо от инфлацията, но това не означава, че всички граждани са усетили подобрение в жизнения си стандарт.

Според него има хора, чиито възнаграждения са изостанали и са се доближили до минималната работна заплата.

Икономистът обясни, че непрекъснатото повишаване на доходите стимулира потреблението, което от своя страна увеличава търсенето на стоки и услуги.

Той отбеляза, че България разчита в значителна степен на внос, поради което международните ценови промени се отразяват пряко върху вътрешния пазар.

Като друг важен фактор Войнов посочи поскъпването на петрола и горивата, които участват в разходите за производство и транспорт на почти всички стоки.

Според него усещането за инфлация е различно за отделните домакинства, тъй като зависи от начина им на живот и структурата на разходите.

Хората, които по-често посещават ресторанти, пътуват или използват автомобили, могат да усещат поскъпването по-силно заради по-високите разходи за услуги и транспорт.

Войнов подчерта, че инфлацията има множество причини и че увеличението на доходите невинаги води до еднакво подобрение на покупателната способност за всички граждани.