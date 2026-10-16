От класната стая към бизнеса: ученици от икономически гимназии в цялата страна опознаха финансовия сектор

В продължение на два дни 22-ма ученици от икономически гимназии от различни краища на страната се запознаха отблизо с дейността на водещи български компании и институции. Програмата включваше обучения и практически занимания по теми, свързани с капиталовите пазари, пенсионното осигуряване и застраховането, както и срещи с ръководители на дружества и опитни специалисти. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН) на своя сайт.

Образователната инициатива е част от 24-тото издание на програмата „Небанковият финансов сектор в България“, осъществявана съвместно от МОН, Комисията за финансов надзор (КФН) и фондация „Атанас Буров“.

По време на обучението учениците се запознаха с начина, по който функционират капиталовите пазари, с различните видове пенсионни фондове и управлението на осигурителните средства. Сред разгледаните теми бяха също застрахователните продукти и правата на потребителите на финансови услуги.

Срещите с представители на бизнеса дадоха възможност на учениците да чуят личните истории на утвърдени професионалисти и да научат повече за пътя им към успеха. Освен това младежите се запознаха с възможностите за професионално развитие във финансовия и корпоративния сектор, като приложиха знанията си при решаването на практически казуси.

Началото на програмата постави председателят на КФН Васил Големански. Той призова учениците да проявяват любознателност, да задават въпроси и да търсят отговори от експертите. След приключването на обучението всички участници получиха сертификати.

От МОН поясняват, че инициативата цели да повиши финансовата грамотност на учениците и да свърже знанията, придобити в училище, с възможностите за професионална реализация.