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Корабът „ABLE" напусна българската изключителна икономическа зона

Корабът „ABLE" напусна българската изключителна икономическа зона
Pixabay

Той бе поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г.

Корабът „ABLE“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Това е станало тази нощ в 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м.

Той бе поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от гр. Бяла.

18-членният екипаж на кораба беше спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на м/к „DIOSCURIA“, който ги транспортира до пристанище Варна.

 

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