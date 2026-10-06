Моряк от атакувания кораб „ABLE“: Мисля, че руснаците ни удариха с подводна бомба

Екипажът на атакувания в Черно море кораб „ABLE“ пристигна във Варна. Плавателният съд, който плава под флага на Палау, беше поразен в българската изключителна икономическа зона.

Един от моряците – турски гражданин, заяви пред медиите, че според него корабът е бил ударен от подводно взривно устройство.

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба. Избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар“.

Останалите 16 членове на екипажа бяха транспортирани до Варна с плавателен съд на „Гранична полиция“. Инспектор Иван Иванов, командир на граничния кораб, съобщи, че сред тях има 10 турски и шестима индийски граждани.

По думите му моряците са в добро общо състояние, но са уморени и стресирани. Евакуацията е преминала безпроблемно при спокойно море, което е позволило двата кораба да застанат борд до борд.

По-рано във Варна бяха транспортирани двама по-тежко пострадали моряци.

Единият е получил травма на главата, а другият – изгаряния.

По официални данни двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът на атакуващите средства все още се изяснява.