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Фрегатата "Верни" откри поразения кораб ABLE на 55 морски мили от нос Емине

Фрегатата "Верни" откри поразения кораб ABLE на 55 морски мили от нос Емине
АП/БТА

Предстои оценка дали представлява риск за корабоплаването и морската среда

Фрегатата "Верни" от състава на Военноморските сили е установила местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE, съобщи морският портал Maritime.

Плавателният съд се намира на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.

ABLE беше един от двата търговски кораба, атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море на 6 октомври. Инцидентът стана около 03:00 часа, на около 70 морски мили източно от Бяла.

Корабът плава под флага на Палау и превозва генерални товари. След атаката на борда избухна пожар, а по данни на Морска администрация машинното отделение е било наводнено след удар в кърмовата част. Първоначално имаше опасения, че плавателният съд може да потъне.

18-членният екипаж беше евакуиран с помощта на българския ро-ро/пътнически кораб "Диоскурия", след което моряците бяха транспортирани към Варна. Двама от тях са пострадали по-сериозно - единият с изгаряния, а другият с травма на главата.

Вторият атакуван кораб - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна. На борда му е имало 12 сирийски граждани, а проведената спасителна операция не е открила членове на екипажа.

Според българските власти атаката е извършена с морски и въздушни дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че при ABLE има данни за удар с морски дрон.

Към момента няма окончателно установен извършител на атаките. Българските институции продължават да изясняват произхода на дроновете.

След откриването на ABLE предстои да бъде направена оценка на техническото му състояние и на евентуалния риск за корабоплаването и морската среда.

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