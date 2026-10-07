Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Няма таван": Застраховките скачат, корабоплаването в Черно море може да стане неизгодно

"Няма таван": Застраховките скачат, корабоплаването в Черно море може да стане неизгодно
БТА

Морски експерти предупреждават, че по-високият риск вече оскъпява превозите и може да се отрази на вноса и износа

Атаките срещу търговски кораби и нарастващото напрежение в Черно море могат да доведат до още по-сериозно поскъпване на морските превози, а при продължаваща ескалация корабоплаването дори да стане финансово неизгодно. За това предупреди капитан Димитър Димитров от Българската асоциация на морските капитани.

По думите му още преди около месец редица глобални застрахователи са определили Черно море като военна зона, а оценките за риска са сочели възможност за нова ескалация.

"Обявиха го за военна зона и виждаме, че това нещо реално започна да се случва", коментира Димитров.

Според него застрахователните разходи за плаване в региона са се увеличили многократно от началото на войната в Украйна, а новите рискове могат да доведат до допълнителен скок.

"Колко още могат да нараснат? Няма таван. Ще нарастват, докато в някакъв момент дори корабоплаването в Черно море може да се окаже финансово необосновано", предупреди капитанът.

По думите му по-скъпите застраховки и навла вече се отразяват върху цената на вноса и износа, като при продължаващо увеличение на разходите ефектът може да достигне и до крайните цени на стоките.

Подобен риск очерта и капитан Марин Петров. Той сравни ситуацията с други рискови морски маршрути по света, при които корабоплаването се ограничава при сериозна заплаха за сигурността.

"Застрахователите си пресмятат риска и непрекъснато повишават цените на таксите", посочи Петров.

Към финансовия натиск се добавя и въпросът с екипажите. Капитан Христо Папукчиев предупреди, че при трайно влошаване на сигурността може да стане все по-трудно да се намират моряци, готови да плават в региона.

"Кой би работил като моряк в такива условия?", попита той.

Папукчиев коментира и атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Според неговата оценка ударите са били предварително организирани и координирани, но към момента българските власти не са обявили категорични доказателства кой стои зад тях.

По думите му трябва да бъде установено откъде са били управлявани дроновете и дали контролът им е осъществяван от друг плавателен съд в района.

Още по темата

Асен Василев: Няма адекватна защита на българските граждани въпреки удвоения бюджет на армията

Асен Василев: Няма адекватна защита на българските граждани въпреки удвоения бюджет на армията

"Да вземат плановете от 2022 г.": Василев с мерки след атаката срещу корабите

"Да вземат плановете от 2022 г.": Василев с мерки след атаката срещу корабите

Александър Николов: Рискът в Черно море може да вдигне цените на транспорта и стоките

Александър Николов: Рискът в Черно море може да вдигне цените на транспорта и стоките

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 4 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 21 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 23 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 33 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 46 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 60 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж