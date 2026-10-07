"Няма таван": Застраховките скачат, корабоплаването в Черно море може да стане неизгодно

Атаките срещу търговски кораби и нарастващото напрежение в Черно море могат да доведат до още по-сериозно поскъпване на морските превози, а при продължаваща ескалация корабоплаването дори да стане финансово неизгодно. За това предупреди капитан Димитър Димитров от Българската асоциация на морските капитани.

По думите му още преди около месец редица глобални застрахователи са определили Черно море като военна зона, а оценките за риска са сочели възможност за нова ескалация.

"Обявиха го за военна зона и виждаме, че това нещо реално започна да се случва", коментира Димитров.

Според него застрахователните разходи за плаване в региона са се увеличили многократно от началото на войната в Украйна, а новите рискове могат да доведат до допълнителен скок.

"Колко още могат да нараснат? Няма таван. Ще нарастват, докато в някакъв момент дори корабоплаването в Черно море може да се окаже финансово необосновано", предупреди капитанът.

По думите му по-скъпите застраховки и навла вече се отразяват върху цената на вноса и износа, като при продължаващо увеличение на разходите ефектът може да достигне и до крайните цени на стоките.

Подобен риск очерта и капитан Марин Петров. Той сравни ситуацията с други рискови морски маршрути по света, при които корабоплаването се ограничава при сериозна заплаха за сигурността.

"Застрахователите си пресмятат риска и непрекъснато повишават цените на таксите", посочи Петров.

Към финансовия натиск се добавя и въпросът с екипажите. Капитан Христо Папукчиев предупреди, че при трайно влошаване на сигурността може да стане все по-трудно да се намират моряци, готови да плават в региона.

"Кой би работил като моряк в такива условия?", попита той.

Папукчиев коментира и атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Според неговата оценка ударите са били предварително организирани и координирани, но към момента българските власти не са обявили категорични доказателства кой стои зад тях.

По думите му трябва да бъде установено откъде са били управлявани дроновете и дали контролът им е осъществяван от друг плавателен съд в района.