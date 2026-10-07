"Да вземат плановете от 2022 г.": Василев с мерки след атаката срещу корабите

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев разкритикува действията на правителството след атаката срещу двата търговски кораба в Черно море и представи поредица от мерки, които според него трябва да бъдат предприети за ограничаване на потенциалните икономически последици.

В публикация във Facebook след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност Василев заяви, че по време на срещата не е било обърнато достатъчно внимание на възможния ефект върху икономиката и доставките.

"Нито дума в КСНС за икономическите последици, които потапянето на два търговски кораба вследствие на руска атака ще причини. Или за действията, които България трябва да предприеме, за да ги ограничи", написа той. Към момента българските институции не са обявили категорично кой стои зад атаката.

Сред предложените от Василев действия е инвентаризация на наличните в България запаси от нефт и готови горива.

Той смята, че при отказани доставки на нефт за "Лукойл" или риск от прекъсването им трябва да се обмисли връщането на запасите, които се съхраняват извън страната, на българска територия.

Василев предлага още да бъде обследвана възможността за ограничаване на износа на критични горива като дизел и керосин, както и да бъдат осигурени коридори в териториални води за критично важни доставки.

Лидерът на ПП припомни и планове, разработени през 2022 г. при риск от затруднения пред корабоплаването или затваряне на Босфора.

"Неслучайно министърът на финансите е член по право на КСНС. Ако не знаят какво да правят, да вземат плановете от 2022 г., разработени в МФ", заяви Василев.

Той отправи критики и към изводите след заседанието на КСНС, като обвини кабинета, че няма достатъчно ясен план за реакция.

"Правителството е уплашено и без план как да защити България", заключи Асен Василев.

Ден по-рано лидерът на ПП също коментира атаката срещу двата кораба и настоя институциите да дадат отговор как България ще реагира на рисковете за сигурността в Черно море.