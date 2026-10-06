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Асен Василев: Няма адекватна защита на българските граждани въпреки удвоения бюджет на армията

Асен Василев: Няма адекватна защита на българските граждани въпреки удвоения бюджет на армията
БТА

Трябва да бъде свикан КСНС след атаката с дронове в български води, смята Василев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че трябва да бъде свикан КСНС след атаката с дронове в български води.

"Въпреки удвоения бюджет на българската армия - нямаме адекватна защита на българските граждани. България има нужда от истински президент", каза той.

По-рано днес бе съобщено, че мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България. 

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