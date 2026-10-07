Александър Николов: Рискът в Черно море може да вдигне цените на транспорта и стоките

Атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море могат да доведат не само до рискове за сигурността, но и до икономически последици. По-високият риск за корабоплаването може да увеличи транспортните и застрахователните разходи, а това да се пренесе и върху крайните цени на стоките.

Това коментира бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "Денят ON AIR".

"Трагедията не трябва да се използва за политическа дъвка", заяви Николов.

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран.

Според Николов случилото се повдига въпроси и за защитата на българската изключителна икономическа зона.

"Наличието на лодки и платноходки показва колко е "защитена", в кавички, нашата икономическа зона, водите на България", каза той.

По думите му всеки превозвач ще трябва да отчита увеличения риск при определянето на цената за транспортиране на стоки. Това може да засегне както самия превоз, така и застрахователните премии и достъпа до определени маршрути.

Николов направи паралел с рисковете при блокиране на тесни морски търговски маршрути, като посочи, че дори единичен сериозен инцидент може да повиши разходите за всички участници на пазара.

"При тесен търговски маршрут е достатъчно само един кораб да бъде ударен, за да се повиши цената за всички. Черно море не прави изключение, зоната България-Румъния-Украйна - също. Има потопен плавателен съд и жертви. Риск от следващо подобно събитие съществува", коментира той.

Според него увеличаването на разходите за транспорт и застраховане в крайна сметка може да достигне до потребителите.

"Винаги, в каквито и да е пазарни условия или в извънпазарни условия, всичко накрая се плаща от крайния потребител", заяви Николов.

Опасенията за повишаване на разходите за корабоплаване не са само теоретични. Морски експерти също предупреждават, че след атаките е възможно застрахователите да увеличат премиите за военен риск за плавателните съдове в региона.

По отношение на възможните действия на държавата Николов посочи необходимостта от по-висока експертиза и координация между институциите.

"Трябва да се повиши експертизата, да се действа малко по-решително, да има общ единен орган, който консолидира всички възможни стъпки в едно ядро, което взима решение за всички - представители на Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката и особения управител", каза бившият енергиен министър.

Спасителната операция след атаката беше прекратена на 6 октомври. От "Морска администрация" съобщиха, че са открити спасителна лодка, три спасителни плота и части от оборудването на потъналия кораб, но не и следи от екипажа.