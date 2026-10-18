Черна статистика: Двама загинали и 14 пострадали за 24 часа

Общо 394 души са загинали при пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 година. Това е с 52-ма повече в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Министерството на вътрешните работи.

От началото на годината в страната са регистрирани 5533 тежки катастрофи, при които са пострадали 6862 души.

Само през последното денонощие са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загубили живота си, а други 14 са били ранени.

В София за същия период са регистрирани 26 леки и една тежка катастрофа. При пътните инциденти в столицата е пострадал един човек.

От началото на октомври при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души, а 461 са били ранени, сочи още официалната статистика.

Данните на МВР показват увеличение на броя на загиналите на пътя спрямо същия период на 2025 година.