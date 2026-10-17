Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено
БТА

Ударили са се лек и товарен автомобил

Жена е загинала при катастрофа край Луковит, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг, в района на Луковит. Ударили са се лек и товарен автомобил. 

Водачката на леката кола – 72 годишна от София, е загинала в линейката на път за болницата. Тя е пътувала в посока Луковит.

По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в района на инцидента е ограничено.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Още по темата

Опасно изпреварване предизвика верижна катастрофа в Бистрица, шофьорка избяга от мястото

Опасно изпреварване предизвика верижна катастрофа в Бистрица, шофьорка избяга от мястото

26 ранени при катастрофи в страната за денонощие

26 ранени при катастрофи в страната за денонощие

"Мяра": Българите искат сурови наказания за нарушителите на пътя

"Мяра": Българите искат сурови наказания за нарушителите на пътя

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

Водещи

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

  • Преди 3 минути
Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

  • Преди 7 минути
Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

  • Преди 16 минути
Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

  • Преди 19 минути
Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

  • Преди 29 минути
Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

  • Преди 37 минути
Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

  • Преди 49 минути
Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

  • Преди 1 час
Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

  • Преди 1 час
Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

  • Преди 1 час
Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

  • Преди 1 час
35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

  • Преди 2 часа