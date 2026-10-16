19 ранени в катастрофа между автобус и влак на входа под Ламанша
Микробус се е врязал в спрял товарен влак, според префектурата в Па дьо Кале
Деветнадесет души са ранени при катастрофа на автобус и влак на входа на тунела под Ламанша в департамент Па дьо Кале, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве.
Според префектурата в Па дьо Кале микробус се е врязал в спрял товарен влак.
По първоначални данни петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса.