Лодка с 27 души потъна край Мексико, издирват 11 изчезнали

Американските и мексиканските власти продължават издирването на 11 души, изчезнали след потъването на лодка край полуостров Баха Калифорния в Мексико. При спасителната операция са извадени от водата 16 души, част от които са били с тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, съобщи Бреговата охрана на САЩ, цитирана от Асошиейтед прес.

Според оцелелите на борда на плавателния съд са се намирали общо 27 души. Лодката е потънала на около 225 километра западно от мексиканския град Енсенада, извън териториалните води на Съединените щати.

Сигналът за бедствие е подаден около 01:00 часа местно време в петък, 16 октомври. Приблизително два часа по-късно спасителен хеликоптер е достигнал мястото на инцидента.

На екипажа, в който е имало и спасителен плувец, са били необходими около 90 минути, за да извади 16-те оцелели от водата.

Няколко от спасените са били с тежки рани, характерни за ухапвания от акули. По време на транспортирането им към Сан Диего служители на Бреговата охрана са оказали животоспасяваща първа помощ.

Мексиканското консулство в Сан Диего потвърди, че всички спасени са граждани на Мексико.

Издирването на останалите 11 души продължава с участието на Бреговата охрана и Военноморските сили на САЩ, подпомагани от мексиканските военноморски сили.

В операцията са включени хеликоптери, самолет, катер и военен кораб, които претърсват района на произшествието.

Американската Агенция за митническа и гранична защита разследва обстоятелствата около инцидента и разпитва оцелелите.

Според Бреговата охрана районът често се използва за контрабандни превози, но през него преминават и риболовни и туристически плавателни съдове. Към момента не е установена целта на пътуването на потъналата лодка.

По морския маршрут между Мексико и Калифорния през последните години са регистрирани няколко тежки инцидента.

През май 2025 г. най-малко трима души загинаха при преобръщане на лодка северно от американско-мексиканската граница, а през 2023 г. осем души загубиха живота си при подобен инцидент край Сан Диего.

Спасителните екипи продължават да издирват изчезналите, като засега няма информация за тяхното местонахождение.