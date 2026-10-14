Откриха най-стария потънал кораб в света: Находката е на близо 5000 години

Археолози откриха край бреговете на Турция останките на кораб, за който се смята, че е най-старият известен корабокруширал плавателен съд в света. Находката е на възраст между 4400 и 4700 години и датира от ранната бронзова епоха – приблизително от времето, когато е била изграждана Голямата пирамида в Египет. За откритието съобщава Би Би Си.

Древният кораб е намерен край остров Кекова, в района на Анталия, на около 30 метра под морската повърхност. Макар дървената му конструкция да не се е запазила, изследователите са открили десетки керамични съдове, част от които все още съдържат следи от превозваните преди хилядолетия продукти.

Според учените плавателният съд е бил дълъг около 10 метра и е използван за търговия в Средиземно море.

„Корабокрушението е като капсула на времето на морското дъно“, разказва проф. Хакан Йониз от турския университет „Акдениз“, който ръководи експедицията на Асоциацията по средиземноморска археология.

Десетки древни съдове и три каменни котви

По време на подводните проучвания археолозите са открили над 30 керамични съда за съхранение и транспортиране на стоки, известни като амфори, както и три големи каменни котви.

Наличието на няколко котви подсказва, че корабът е бил подготвен за продължителни плавания, при които екипажът е разполагал с резервно оборудване.

Тъй като от дървената конструкция не са останали следи, учените не са могли да използват радиовъглеродно датиране, за да определят възрастта на плавателния съд.

Вместо това те са анализирали формата и украсата на откритите керамични съдове. Амфорите се отличават с две дръжки, характерно удебеляване в средната част и плоско дъно.

Според проф. Йониз те съответстват на подобни находки от Египет и Близкия изток, датирани отпреди 4400–4700 години.

Изследователят е категоричен, че сравнението на керамичните стилове позволява корабокрушението да бъде отнесено към ранната бронзова епоха.

Какво са превозвали търговците преди близо 5000 години?

Една от най-големите изненади за археолозите е състоянието на част от амфорите. Някои са останали цели, а във вътрешността им е открита гъста, лъскава субстанция.

Археологът д-р Карин Совада от австралийския университет „Маккуори“, която изследва съдовете след изваждането им от морето, признава, че е била изумена от количеството запазен материал.

„Погледнах вътре и едва не припаднах. Не можех да повярвам колко много от веществото се е запазило“, разказва тя.

Предстои лабораторните анализи да установят какво точно са съдържали амфорите. Сред възможните варианти са зехтин, вино или дървесни смоли.

Учените не изключват съдовете да са били използвани многократно за различни продукти, тъй като в древността подобни големи съдове са били ценни и са можели да служат с години.

Корабът вероятно е пътувал към Троя или Крит

Откритието предоставя нова информация за търговските връзки в Средиземноморието през бронзовата епоха.

Според археолозите корабът вероятно е отплавал от източното средиземноморско крайбрежие, като крайната му дестинация може да е била древна Троя, разположена в днешна Северозападна Турция, или остров Крит, където се е развивала минойската цивилизация.

Районът около Кекова е известен с опасните си морски течения и силни ветрове, които през вековете са причинили множество корабокрушения. По морското дъно там се намират останките на стотици плавателни съдове.

За ръководителя на експедицията откритието има и силно човешко измерение.

„Ние сме първите хора, които докосват тези предмети след 5000 години“, казва проф. Йониз.

Той споделя, че по време на гмурканията често мисли за моряците, изработилите амфорите занаятчии и семействата на хората, които никога не са се завърнали от плаването.

Откритието подобрява световен рекорд

Находката край Кекова измества досегашния претендент за най-старо известно корабокрушение – останките на плавателен съд край гръцкия остров Докос, датирани отпреди около 4200 години.

Любопитното е, че най-старият известен потънал кораб със запазена дървена конструкция е открит в Черно море, край бреговете на България. Той е на приблизително 2400 години.

За разлика от него, при новото откритие край Турция дървените части са изчезнали напълно, но запазеният товар позволява на археолозите да възстановят част от историята на древното мореплаване.

Учените продължават изследванията на керамичните съдове с надеждата да установят произхода на превозваните стоки и да научат повече за търговските маршрути, свързвали древните цивилизации преди близо пет хилядолетия.