Осем загинали при тропическата буря „Рейчъл“ в Мексико
Двама души са в неизвестност
Осем станаха жертвите при преминаването на тропическата буря „Рейчъл“ през Северозападно Мексико, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции.
Заради стихията бяха предизвикани проливни дъждове и наводнения в щата Долна Калифорния.
Мексиканската армия и военноморските сили продължават операциите по издирване на изчезнали хора.
Двама души все още са в неизвестност. Едно дете е спасено, съобщиха военните.
В понеделник силите за сигурност спасиха 32 души, блокирани на различни места в региона.
Сезонът на ураганите в Мексико продължава от май до ноември, като тази година е допълнително засилен от особено мощното климатично явление Ел Ниньо.