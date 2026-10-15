Осем загинали при тропическата буря „Рейчъл“ в Мексико

Осем станаха жертвите при преминаването на тропическата буря „Рейчъл“ през Северозападно Мексико, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции.

Заради стихията бяха предизвикани проливни дъждове и наводнения в щата Долна Калифорния.

Мексиканската армия и военноморските сили продължават операциите по издирване на изчезнали хора.

Двама души все още са в неизвестност. Едно дете е спасено, съобщиха военните.

В понеделник силите за сигурност спасиха 32 души, блокирани на различни места в региона.

Сезонът на ураганите в Мексико продължава от май до ноември, като тази година е допълнително засилен от особено мощното климатично явление Ел Ниньо.