Петима загинали и 10 изчезнали при ураган и буря в Мексико

Няколко души загинаха в Мексико заради тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана „Саймън“ и на тропическата буря "Рейчъл", предадоха световните агенции

Десет души се водят за изчезнали.

"Мъж е загинал в крайбрежния щат Гереро на Тихия океан. В щата Долна Калифорния са загинали две деца и двама възрастни от едно и също семейство, а още 10 души са в неизвестност", съобщи губернаторката Марина дел Пилар.

Ураганът „Саймън“ се движи край тихоокеанското крайбрежие на Мексико, а тропическата буря „Рейчъл“, достигна северозападния щат Долна Калифорния.

Вчера „Саймън“ беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 километра югозападно от тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско.

Бурята „Рейчъл“ достигна Долна Калифорния през уикенда. Заради стихията са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова.