15 задържани и 50 предупредителни протокола при полицейската акция в Благоевградско

Общо 15 души са задържани през седмицата в рамките на специализираната полицейска операция в област Благоевград. Съставени са и около 50 предупредителни протокола във връзка с противодействието на изборните престъпления. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“ към Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Задържаните 15 души са свързани с други престъпления, а не с нарушения на политическите права на гражданите, уточни главният инспектор.

По думите му към момента няма получени сигнали за купуване на гласове. Въпреки това полицията извършва превантивни проверки на лица, за които има информация от предишни избори, че са били свързани с подобни нарушения.

За провеждането на специализираната полицейска операция в Благоевградско беше съобщено по-рано, като първоначално резултатите от проверките все още не бяха известни.

Специализираната операция се провежда от 28 септември във връзка с предизборната кампания. Тя е насочена към противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, разпространението на наркотични вещества и престъпленията срещу политическите права на гражданите.

В днешните действия участват и служители на жандармерията, като съвместни екипи работят в Благоевград, Сандански и Гоце Делчев.

За проверките на територията на областта са осигурени 25 допълнителни полицейски екипа, които проверяват лица и автомобили.

Анталавичев съобщи, че в хода на операцията се работи и по сигнали, свързани с наркотични вещества. При проверките има задържани лица и случаи, при които са установени големи количества наркотици.

Полицията е установила и водачи, управлявали автомобили след употреба на алкохол или упойващи вещества.

Операцията продължава, като органите на реда извършват проверки и предприемат превантивни действия срещу различни видове престъпления.