България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

Общо 285 нови пожарни автомобила от лек, среден и тежък клас ще бъдат доставени в цялата страна. Доставките трябва да започнат през 2027 г. и да приключат в рамките на три години. Това съобщи директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, цитиран от БТА.

По думите му продължава обновяването на техниката, оборудването и защитното облекло на пожарникарите със средства от държавния бюджет и европейски проекти.

"Сравнително наскоро получихме 3000 комплекта дрехи, които са пожарозащитни, за гасене на пожари на открито", посочи Джартов.

По друг проект са закупени 84 дрона, които подпомагат наблюдението и координацията на екипите при пожари и наводнения.

Директорът на пожарната предупреди и за повишения риск от битови пожари през предстоящия отоплителен сезон. По думите му през зимата загиват повече хора при пожари, отколкото през лятото, основно заради неизправни отоплителни уреди и непочистени комини.

Джартов призова гражданите да проверяват отоплителните си уреди и да не ги оставят без наблюдение, за да се намали броят на загиналите и пострадалите при битови пожари.