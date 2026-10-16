Новини
Търси
Подкаст
Общество

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години
БТА

Пожарната вече разполага с 84 нови дрона и 3000 комплекта защитно облекло за служителите.

Общо 285 нови пожарни автомобила от лек, среден и тежък клас ще бъдат доставени в цялата страна. Доставките трябва да започнат през 2027 г. и да приключат в рамките на три години. Това съобщи директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, цитиран от БТА.

По думите му продължава обновяването на техниката, оборудването и защитното облекло на пожарникарите със средства от държавния бюджет и европейски проекти.

"Сравнително наскоро получихме 3000 комплекта дрехи, които са пожарозащитни, за гасене на пожари на открито", посочи Джартов.

По друг проект са закупени 84 дрона, които подпомагат наблюдението и координацията на екипите при пожари и наводнения.

Директорът на пожарната предупреди и за повишения риск от битови пожари през предстоящия отоплителен сезон. По думите му през зимата загиват повече хора при пожари, отколкото през лятото, основно заради неизправни отоплителни уреди и непочистени комини.

Джартов призова гражданите да проверяват отоплителните си уреди и да не ги оставят без наблюдение, за да се намали броят на загиналите и пострадалите при битови пожари.

Още по темата

Джартов: Пожарът край село Димовци все още не е овладян

Джартов: Пожарът край село Димовци все още не е овладян

Алксандър Джартов: Хората са основната причина за пожарите

Алксандър Джартов: Хората са основната причина за пожарите

Комисар Джартов: Пожарите в страната са овладени

Комисар Джартов: Пожарите в страната са овладени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Водещи

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

  • Преди 2 минути
Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

  • Преди 15 минути
Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

  • Преди 28 минути
България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

  • Преди 37 минути
Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

  • Преди 40 минути
Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

  • Преди 43 минути
Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

  • Преди 53 минути
България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

  • Преди 1 час
Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

  • Преди 1 час
Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

  • Преди 1 час