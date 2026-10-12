ЕС и Китай договориха нови квоти за износ на хибридни автомобили

Китай и Европейският съюз проведоха „интензивни консултации“ относно търговията с хибридни и електрически превозни средства, както и усилията за балансиране на икономическите и търговските отношения, съобщи в понеделник Министерството на търговията в Пекин, цитирано по Ройтерс.

По отношение на хибридните автомобили двете страни се съгласиха, че експортната квота, предоставена на Китай, няма да бъде по-ниска от квотите, разпределени за други източници на внос, и че мерките на ЕС не трябва изрично да насочват вниманието си към продуктите на страната или да дискриминират нейните фирми.

Двете страни също така договориха възходяща корекция на износа на хибридни автомобили въз основа на данните от 2025 г., за да се гарантират възможности и стабилен растеж за китайските предприятия, добави министерството в своето изявление.

Тези интензивни преговори между Брюксел и Пекин се провеждат на фона на дългогодишно търговско напрежение, което ескалира сериозно през предходните две години. Преговорите отразяват стремежа на двете икономики да избегнат пълномащабна търговска война, след като Европейският съюз наложи допълнителни мита върху китайските електромобили заради държавните субсидии, които нарушават конкуренцията на единния пазар, припомня Таралеж.