Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕС и Китай договориха нови квоти за износ на хибридни автомобили

ЕС и Китай договориха нови квоти за износ на хибридни автомобили
АП/БТА

Тези интензивни преговори между Брюксел и Пекин се провеждат на фона на дългогодишно търговско напрежение, което ескалира сериозно през предходните две години

Китай и Европейският съюз проведоха „интензивни консултации“ относно търговията с хибридни и електрически превозни средства, както и усилията за балансиране на икономическите и търговските отношения, съобщи в понеделник Министерството на търговията в Пекин, цитирано по Ройтерс.

По отношение на хибридните автомобили двете страни се съгласиха, че експортната квота, предоставена на Китай, няма да бъде по-ниска от квотите, разпределени за други източници на внос, и че мерките на ЕС не трябва изрично да насочват вниманието си към продуктите на страната или да дискриминират нейните фирми.

Двете страни също така договориха възходяща корекция на износа на хибридни автомобили въз основа на данните от 2025 г., за да се гарантират възможности и стабилен растеж за китайските предприятия, добави министерството в своето изявление.

Тези интензивни преговори между Брюксел и Пекин се провеждат на фона на дългогодишно търговско напрежение, което ескалира сериозно през предходните две години. Преговорите отразяват стремежа на двете икономики да избегнат пълномащабна търговска война, след като Европейският съюз наложи допълнителни мита върху китайските електромобили заради държавните субсидии, които нарушават конкуренцията на единния пазар, припомня Таралеж.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Водещи

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

  • Преди 1 минута
Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

  • Преди 4 минути
14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 8 минути
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 14 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 22 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 33 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 38 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 51 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 51 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 1 час