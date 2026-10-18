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След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България
БТА

Военният министър Димитър Стоянов заяви, че до края на октомври България ще поиска участие в програмата на НАТО за защита от дронове

Очаква се на българска територия да бъде разположена авиация от държава членка на НАТО във връзка със зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ.

"Скоро ще видите, че ще има присъствие на авиация на нашите територии от страна членка на НАТО“, заяви министърът.

Той обясни, че ограниченията за преминаване на военни кораби през турските проливи, произтичащи от Конвенцията от Монтрьо, налагат търсенето на други възможности за засилване на сигурността в региона.

Според Стоянов България трябва да разчита на разполагането на допълнителни сили и средства на сушата и във въздуха, както и на своевременно получаване на информация за обстановката в Черно море.

"Ние сме готови да посрещнем всяко едно предизвикателство“, подчерта той.

Министърът съобщи, че началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов поддържа пряк контакт с генерал Алексъс Гринкевич във връзка с мерките за сигурност.

По думите му до края на октомври се очаква България да изпрати писмо до централата на НАТО, с което официално да заяви участие в програмата на Алианса за защита от дронове.

Стоянов коментира и възможността за реакция при нарушение на българското въздушно пространство. Той уточни, че изтребителите могат да бъдат задействани при наличие на надеждна информация за подобно нарушение.

Изявлението идва на фона на нови инциденти в Черно море. Според информацията, представена в публикацията, румънски изтребители F-16 са свалили два дрона над териториалните води на Румъния, а дни по-рано два танкера за химикали са били поразени край румънското крайбрежие.

България подготвя и координация с Румъния и Турция. Военният министър съобщи, че вече е разговарял с колегите си от двете държави и се очаква тристранна среща за уточняване на общите действия.

Стоянов посочи, че страната ни се нуждае от изтребители, зенитно-ракетни комплекси и съвременни системи за противодействие на дронове.

Той обърна внимание и на забавянето при модернизацията на българските въоръжени сили. По думите му проектът за закупуване на 3D радари е бил подготвен още през 2023 г., но договорът е подписан по-късно, поради което първият радар се очаква през 2028 г.

Министърът уточни, че консултации със съюзниците вече се провеждат, но не по реда на член 4 от Северноатлантическия договор. Този механизъм предвижда консултации между държавите членки при възникване на заплаха за тяхната териториална цялост, политическа независимост или сигурност.

По отношение на евентуална мобилизация Стоянов заяви, че такава не се предвижда, както и участие на български войски извън територията на страната.

Той допълни, че според очакванията му наборната военна служба няма да бъде възстановена през следващите пет до десет години, като подчерта, че подобна мярка би изисквала значителни финансови средства.

В проектните разчети на Министерството на отбраната са заложени разходи в размер на 2,33% от брутния вътрешен продукт, а евентуалното увеличение на военните заплати ще зависи от окончателния вариант на държавния бюджет.

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