САЩ с предупреждение за сигурността в Албания след дни на насилие и масови протести
Според посолството по време на протестите са използвани запалителни средства, хвърляни са камъни и са нанесени значителни материални щети на обществени и частни обекти
Американското посолство в Тирана отправи ново предупреждение за сигурността в Албания заради продължаващите протести, които през последните дни прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разрушения. Дипломатическата мисия предупреди за възможни нови демонстрации и призова американските граждани да избягват районите на напрежение, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА), цитирана от БТА.
Според посолството по време на протестите са използвани запалителни средства, хвърляни са камъни и са нанесени значителни материални щети на обществени и частни обекти.
На служителите на американската дипломатическа мисия е наредено да не посещават местата, където се провеждат демонстрации.
Предупреждение за протести в седем града
Американското посолство посочи, че нови прояви на обществено недоволство са възможни не само в столицата Тирана, но и в Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан.
Особено рискови остават централните градски части и районите около правителствени институции.
Властите не изключват допълнителни ограничения, които могат да засегнат обществения транспорт, работата на държавните учреждения и учебните заведения.
От посолството препоръчват на американските граждани да следят местните медии и да проявяват повишено внимание.
Студентско недоволство прерасна в искания за оставка
Протестната вълна започна на 13 октомври в Тирана. Първоначално демонстрациите бяха организирани заради недоволство от условията във висшите учебни заведения, високите разходи за образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за професионална реализация.
Към протестите се присъединиха студенти и ученици, които бойкотираха занятията.
Впоследствие недоволството придоби и политически характер, като сред демонстрантите се появиха призиви за незабавна оставка на премиера Еди Рама и назначаване на техническо правителство.
Палежи, разрушения и десетки арестувани
През последните три дни в албанската столица бяха регистрирани сериозни безредици. Щети са нанесени на държавни институции, културни обекти, банки и търговски обекти.
При сблъсъците около парламента и сградата на правителството полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите. Десетки демонстранти са задържани.
Напрежението постепенно се разпространи и в други градове на страната.
Еди Рама отказва да подаде оставка
В интервю за Ройтерс албанският премиер заяви, че няма намерение да се оттегля под натиска на уличните протести.
Рама обвини опозицията за ескалацията на насилието и подчерта, че няма да допусне безредиците да застрашат европейската перспектива на Албания.
В същото време министър-председателят декларира готовност за разговори с протестиращите с цел намиране на изход от кризата.