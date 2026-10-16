САЩ с предупреждение за сигурността в Албания след дни на насилие и масови протести

Американското посолство в Тирана отправи ново предупреждение за сигурността в Албания заради продължаващите протести, които през последните дни прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разрушения. Дипломатическата мисия предупреди за възможни нови демонстрации и призова американските граждани да избягват районите на напрежение, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА), цитирана от БТА.

Според посолството по време на протестите са използвани запалителни средства, хвърляни са камъни и са нанесени значителни материални щети на обществени и частни обекти.

На служителите на американската дипломатическа мисия е наредено да не посещават местата, където се провеждат демонстрации.

Предупреждение за протести в седем града

Американското посолство посочи, че нови прояви на обществено недоволство са възможни не само в столицата Тирана, но и в Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан.

Особено рискови остават централните градски части и районите около правителствени институции.

Властите не изключват допълнителни ограничения, които могат да засегнат обществения транспорт, работата на държавните учреждения и учебните заведения.

От посолството препоръчват на американските граждани да следят местните медии и да проявяват повишено внимание.

Студентско недоволство прерасна в искания за оставка

Протестната вълна започна на 13 октомври в Тирана. Първоначално демонстрациите бяха организирани заради недоволство от условията във висшите учебни заведения, високите разходи за образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за професионална реализация.

Към протестите се присъединиха студенти и ученици, които бойкотираха занятията.

Впоследствие недоволството придоби и политически характер, като сред демонстрантите се появиха призиви за незабавна оставка на премиера Еди Рама и назначаване на техническо правителство.

Палежи, разрушения и десетки арестувани

През последните три дни в албанската столица бяха регистрирани сериозни безредици. Щети са нанесени на държавни институции, културни обекти, банки и търговски обекти.

При сблъсъците около парламента и сградата на правителството полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите. Десетки демонстранти са задържани.

Напрежението постепенно се разпространи и в други градове на страната.

Еди Рама отказва да подаде оставка

В интервю за Ройтерс албанският премиер заяви, че няма намерение да се оттегля под натиска на уличните протести.

Рама обвини опозицията за ескалацията на насилието и подчерта, че няма да допусне безредиците да застрашат европейската перспектива на Албания.

В същото време министър-председателят декларира готовност за разговори с протестиращите с цел намиране на изход от кризата.