40 арестувани след вчерашните протести в Албания

Сериозни сблъсъци белязаха вчерашната демонстрация в албанската столица, превръщайки центъра на Тирана в арена на деветчасова „градска партизанска война“. Според местния информационен портал „Шчиптаря“, равносметката от насилието е най-малко 40 арестувани и 20 ранени. Сред пострадалите са седем полицаи, двама журналисти, трима случайни минувачи, осем протестиращи и чуждестранен дипломат с неустановена националност.

Първоначално недоволството пред Министерството на образованието започна мирно със скандирания за оставка. Ситуацията обаче бързо ескалира, след като по сградата полетяха яйца, коктейли „Молотов“, тротоарни плочки и камъни. Напрежението достигна връхна точка, когато група демонстранти разбиха входа и изкъртиха металните решетки на ведомството. Това принуди силите на реда да отговорят със сълзотворен газ, водни оръдия и лютив спрей.

Въпреки че събитието беше обявено като студентски протест в контекста на сходни социални вълнения в Европа (като ученическите блокади във Франция), медиите в Албания поставят под въпрос неговия характер. Местни репортажи твърдят, че зад проявите на вандализъм стоят маскирани лица, а самата акция е спонсорирана от опозиционната Демократическа партия на Сали Бериша. На предна линия в размириците бяха забелязани опозиционни депутати, включително зетят на Бериша – Ямарбър Малтези, както и активисти от т. нар. „Фламинго революция“. Това движение, което вече над 130 дни протестира срещу изграждането на луксозен курорт от Джаред Къшнър (зет на Доналд Тръмп), постепенно придобива по-широк антиправителствен характер.

Исканията на събралото се множество останаха неясни на фона на последвалия хаос. След като бяха изтласкани от министерството, вандали се разпръснаха на групи из града. Те извършиха палежи на пазара в квартал Пазари и Ри, атакуваха сградата на Прокуратурата и нахлуха в община Тирана, където запалиха димки. При погромите бяха унищожени банкомати, а една финансова институция е напълно разрушена.