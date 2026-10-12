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Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта

Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта
Pixabay

Фиксирани са цените на продукти като яйца, мляко, захар, сол, брашно, олио, пилешко месо

Албанското правителство официално въвежда в експлоатация нова система за следене на цените на редица хранителни и хигиенни продукти. Замразяват се цените на 212 артикула до януари, съобщи информационният портал „Шчиптаря“.

Новата инициатива на албанските власти, озаглавена „Огледало на цените“ (Pasqyra e Çmimeve), беше представена днес от албанския премиер Еди Рама, предава БТА.

Той посочи, че в момента на сайта на платформата албанските граждани ще могат да сравнят цените на около 230 продукта от търговската мрежа и да намерят най-изгодните оферти за себе си. 

Той каза, че в рамките на допълнителна програма, част от инициативата „Огледало на цените“, албанските власти също така са се договорили с основните вериги супермаркети за фиксиране на цените на общо 212 артикула до 12 януари 2027 г.

По информация на „Шчиптаря“ в тази програма, озаглавена "Курсове" (Kurse), са включени голям асортимент базови продукти като яйца, мляко, захар, сол, брашно, олио, пилешко месо и други. Всички фиксирани цени на тези продукти са с намаления спрямо досегашната им цена. Средните намаления на продуктите са между 27 и 34 процента, като най-голямо намаление е отчетено при солта, чиято фиксирана цена е с 40 процента по-ниска от досегашната, а най-малко при захарта, чиято фиксирана цена е едва с 1 процент по-ниска от досегашната.

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