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Манолова: Надценката при някои млечни продукти в големите вериги е над 140 %

Манолова: Надценката при някои млечни продукти в големите вериги е над 140 %
БТА

Разломът между доставна и продажба цена, съсипва българските домакинства, посочи председателят на КЗП

Надценката при някои млечни продукти в големите вериги достига до над 140 процента. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

Тя представи първите резултати от извършените проверки в търговските вериги и установените от инспекторите факти.

На 2 октомври Комисията започна проверки, които целят да установят действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Проверките във веригите се правят по групи хранителни продукти, като първите са за млечни, плодове и зеленчуци, за които потребителите сигнализират най-често. 

Сравняват се цените през октомври и август. 

Проверката е установила, че при маслото надценката е 141 на сто, при сиренето - 133 процента, при доматите - 127 на сто, при кашкавала - 106 процента, при кромид лук - 106 процента, при киселото мляко - 99 на сто, предава БТА.

Манолова посочи, че КЗП ще поиска информация за обосновка на икономическите фактори, които са довели до ръста на цените и предупреди, че в ако не се докажат такава, ще бъдат налагани санкции. 

Директорът на дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП Игнат Арсенов посочи като конкретен пример, че доставните цени на краставиците са намалели с 14 на сто, но продажните са увеличени с 59 на сто. 

Манолова каза още, че КЗП е проверила и данните, които са предоставени от търговските вериги, когато се продават промоционални продукти. В тези случаи констатирахме, че надценките стигат до 40 на сто, допълни тя.  

"Цените на продуктите растат от август до октомври, растат и надценките и това вероятно води и до нарастване на печалбите на търговските вериги", коментира председателят на КЗП. 

"Цените на храните във веригите, този разлом между доставна и продажба цена, съсипва българските домакинства", посочи тя. 

Проверката на КЗП е установила още, че има разлика в цените между магазините в София и тези в страната на една и съща верига. 

По думите на Манолова, пазарът е изкривен и има аномалии. Това е катастрофа за бюджетите на домакинствата, подобни ножици между доставни и продажби цени не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволят в България, не си го позволяват в другите страни от Европейския съюз, посочи още Манолова. 

Тя смята, че решението на проблема е на няколко етапа - първият, когато веригите подкрепиха инициативата „Кошница с грижа“, която обаче не даде резултати. Според нея тази възможност е била проиграна от веригите. 

Вторият етап на решението е показване на фактите. Третият етап е въвеждането на справедливата стойност, която ще влезе в сила до дни и която ще покаже отклоненията от тази справедливата стойност във веригите, каза Манолова. 

Четвъртият етап е настояването на КЗП за санкции в случаи на съществено отклонение от справедливата стойност. Готови сме със законопроект, който сме предоставили на депутати, допълни тя. 

Манолова обясни още, че КЗП ще проведе срещи през следващите седмици и с бизнесите, за които се получават най-много сигнали от потребителите. 

 

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