Сблъсъци в Албания: полицията разпръсна протестиращи студенти със сълзотворен газ и водни оръдия

Поредна вечер на сблъсъци между протестиращи и полиция се проведе в албанската столица Тирана. Специалните полицейски части използваха водни оръдия, сълзотворен газ и звукови гранати, за да разпръснат демонстрантите, сред които преобладаваха студенти.

Протестите започнаха в началото на седмицата в Тирана, след което недоволството се разпространи и в други градове на страната. Основните причини за демонстрациите са лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и ограничените възможности за професионална реализация след дипломирането.

По време на протестите се чуха и призиви за незабавната оставка на албанския премиер Еди Рама. Той обаче отказва да се оттегли от поста и заяви готовност да обсъди проблемите с протестиращите.