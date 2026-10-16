Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Сблъсъци в Албания: полицията разпръсна протестиращи студенти със сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци в Албания: полицията разпръсна протестиращи студенти със сълзотворен газ и водни оръдия
Снимка: AP/БТА

Недоволството в Албания е заради условията в университетите, високите разходи за образование и липсата на професионални перспективи

Поредна вечер на сблъсъци между протестиращи и полиция се проведе в албанската столица Тирана. Специалните полицейски части използваха водни оръдия, сълзотворен газ и звукови гранати, за да разпръснат демонстрантите, сред които преобладаваха студенти.

Протестите започнаха в началото на седмицата в Тирана, след което недоволството се разпространи и в други градове на страната. Основните причини за демонстрациите са лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и ограничените възможности за професионална реализация след дипломирането.

По време на протестите се чуха и призиви за незабавната оставка на албанския премиер Еди Рама. Той обаче отказва да се оттегли от поста и заяви готовност да обсъди проблемите с протестиращите.

 

Още по темата

Маскирани протестиращи подпалиха павилиони и влязоха в сблъсъци с полицията в Албания

Маскирани протестиращи подпалиха павилиони и влязоха в сблъсъци с полицията в Албания

40 арестувани след вчерашните протести в Албания

40 арестувани след вчерашните протести в Албания

Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания

Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта

Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Гръцката опозиция и синдикати искат още по-ниски цени на горивата

Гръцката опозиция и синдикати искат още по-ниски цени на горивата

Мицкоски обвини България в „булинг“: Ако продължи, споразумение няма да има

Мицкоски обвини България в „булинг“: Ако продължи, споразумение няма да има

Случаят с Ива Михайлова - поредната дъвка на Скопие и гавра с човешките права

Случаят с Ива Михайлова - поредната дъвка на Скопие и гавра с човешките права

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Водещи

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

  • Преди 5 минути
Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

  • Преди 13 минути
ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

  • Преди 15 минути
Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

  • Преди 17 минути
Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

  • Преди 23 минути
„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

  • Преди 27 минути
Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

  • Преди 28 минути
Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 34 минути
Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

  • Преди 35 минути
Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

  • Преди 40 минути
Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

  • Преди 44 минути