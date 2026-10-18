Иран назначи санкционирания от ООН Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Мехрдад Ахлаги, срещу когото са наложени санкции от ООН, официално встъпи в длъжност като министър на отбраната на Иран, съобщи Франс прес. Той заменя своя предшественик, генерал Азиз Насирзаде, който беше убит при израелско-американските удари в първия ден на войната в края на февруари.

"Мехрдад Ахлаги беше назначен за министър на отбраната след гласуване в парламента", съобщи иранската държавна телевизия.

През последните близо осем месеца постът се заемаше временно от генерал Маджид Ебнелреза от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Той пое функциите след смъртта на Насирзаде, който беше министър на отбраната от 2024 г. до 28 февруари.