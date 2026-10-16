Президентът на Иран: Техеран не се стреми към ядрени оръжия и е готов за диалог

Иранският президент Масуд Пезешкиан отрече Техеран да се стреми към разработването на ядрени оръжия и заяви, че страната му е готова да води преговори.

По време на срещата с грузинския премиер Ираклий Кобахидзе той разкритикува американските санкции срещу Иран, определяйки ги като „неоправдани“ и „нечовешки“, съобщава The Times of Israel.

Разговорите между двамата лидери се проведоха в кулоарите на срещата на върха на ООН за биоразнообразието в Ереван, столицата на Армения.

По време на срещата Пезешкиан призова за задълбочаване на отношенията между Техеран и Тбилиси. Това се случва няколко седмици след като Грузия прекрати въздушните връзки с Иран на фона на американските санкции, насочени срещу ирански авиокомпании.

„Иран не се стреми към ядрени оръжия, а злонамерената пропаганда срещу страната ни е лъжа“, заяви Пезешкиан според съобщение на неговата канцелария.

Иранският президент подчерта, че страната му остава отворена за преговори, но няма да се поддаде на натиск.

„Винаги сме били готови за диалог. Те смятат, че могат да ни принудят да се предадем, но ние няма да отстъпим пред принудата“, заяви той.

Пезешкиан определи американските санкции срещу Техеран като „неоправдани и нечовешки“, като отново постави под въпрос политиката на Вашингтон спрямо Иран.

Срещата с Кобахидзе се проведе на фона на напрежението около санкционния режим срещу иранските авиокомпании и последиците му за регионалните връзки. Призивът на Пезешкиан за по-тясно сътрудничество с Грузия показва стремежа на Техеран да поддържа дипломатически и икономически отношения със съседните държави въпреки ограниченията.