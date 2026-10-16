Ирак оценява загубите си от конфликта между САЩ и Иран на 60 млрд. долара

Ирак оценява икономическите си загуби от неотдавнашния конфликт между САЩ и Иран на приблизително 60 млрд. долара. Това е заявил иракският външен министър Фуад Хюсеин, цитиран от иракската новинарска агенция ИНА.

Хюсеин е съобщил за щетите в рамките на среща с италианския вицепремиер и министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни, проведена в Рим. Според изявление на иракското външно министерство двамата са обсъдили двустранните отношения, възможностите за разширяване на сътрудничеството и актуалните регионални и международни събития.

В разговорите е било засегнато и развитието на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната след приключването на мисията на международната коалиция в Ирак. Обсъдени са били също нерешени финансови и военни въпроси, свързани с италианското правителство и италиански компании, чиито корени са от времето на предишния иракски режим.

Двамата министри са разгледали и последиците от продължаващата война между Русия и Украйна за европейската сигурност, както и развитието на конфликтите в Близкия изток и отражението им върху Ирак и арабските държави от Персийския залив.

Хюсеин е изразил признателност към Италия за подкрепата ѝ за Ирак през последните години, включително по време на борбата срещу тероризма и разгрома на групировката "Ислямска държава". Той е отбелязал и приноса на Италия в обучението на полицейските сили към федералното Министерство на вътрешните работи, както и на силите пешмерга в Иракски Кюрдистан.

Иракският външен министър е призовал Европейския съюз и европейските държави, включително Италия, да подкрепят по-активно мирните инициативи и да насърчават враждуващите страни да се върнат към преговори. Според него подобни усилия биха помогнали за ограничаване на ескалацията и предотвратяване на по-нататъшното разрастване на конфликтите.

В изявлението на иракското външно министерство се посочва, че конфликтът между САЩ и Иран е причинил значителни икономически щети на страната. Продължаването му е задълбочило и световната енергийна криза и е засилило опасенията от ускоряване на инфлацията, което оказва отрицателно влияние върху икономиките на редица държави, включително в Европа.

От своя страна Антонио Таяни е подчертал добрите отношения между Рим и Багдад и е потвърдил готовността на Италия да продължи да подкрепя Ирак в различни области.

В края на срещата двамата министри са се договорили да продължат контактите и координацията по въпроси от взаимен интерес. Хюсеин е отправил покана към италианския си колега да посети Ирак и му е благодарил за оказаното гостоприемство.