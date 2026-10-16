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Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия
Пресцентър на Народното събрание

В изказването си, посветено на ролята на парламентите при справянето със съвременните кризи, Доцова подчерта необходимостта от координирани европейски действия за гарантиране на стабилността в Черноморския регион

Европа трябва да постигне консенсус за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност. За това призова председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа, която се провежда в Рим.

В изказването си, посветено на ролята на парламентите при справянето със съвременните кризи, Доцова подчерта необходимостта от координирани европейски действия за гарантиране на стабилността в Черноморския регион.

България осъжда атаките срещу търговски кораби

Председателят на парламента заяви, че България категорично осъжда нападенията срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Според нея сигурността в региона има пряко значение за стабилността на целия европейски континент.

„Затова наша обща и неотложна задача е да защитим мира, свободното движение на стоки и продоволствената сигурност, но преди всичко да запазим живота на цивилните екипажи, които ежедневно са изложени на реален риск“, посочи Доцова.

Тя изтъкна, че сътрудничеството и солидарността между европейските държави са основни условия за гарантиране на сигурността.

По думите ѝ незабавното прекратяване на огъня и използването на политически и дипломатически средства за постигане на мир остават най-важните гаранции за стабилност.

Европа е изправена пред поредица от кризи

В речта си Доцова обърна внимание и на предизвикателствата пред международния ред, породени от войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, миграционните процеси и последиците от икономическите и социалните сътресения.

Според нея натрупването на кризи поставя под сериозно изпитание демократичните принципи и защитата на основните човешки права.

Председателят на Народното събрание подчерта, че националните парламенти имат решаваща роля за съхраняването на международния ред, основан на правила.

Тя припомни значението на Устава на ООН от 1945 г. и необходимостта държавите да продължат да отстояват заложените в него принципи.

Парламентите трябва да защитават демокрацията

Доцова отбеляза, че законодателните институции не само ратифицират международните споразумения, но и носят отговорност за утвърждаването на демократичните ценности.

„Като част от Съвета на Европа, задачата на националните парламенти, в това число и Народното събрание на България, е не само да спазваме, но и да популяризираме основните принципи на демокрацията, единството и солидарността“, заяви тя.

По думите ѝ тези принципи са ключови за поддържането на стабилни отношения между държавите членки на Съвета на Европа.

Изкуственият интелект поставя нови предизвикателства

Председателят на парламента засегна и бързото развитие на технологиите, включително все по-широкото използване на изкуствен интелект в държавното управление, отбраната и ежедневието.

Според Доцова технологичният напредък създава значителни възможности, но едновременно с това поражда нови рискове за обществата.

Тя призова националните парламенти да реагират своевременно на възникващите предизвикателства чрез законодателни решения, които да гарантират защитата на човешките права и демократичните принципи.

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