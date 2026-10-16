Оперният певец Николай Иванов почина 40 дни след съпругата си

Оперният певец Николай Иванов е починал. Това съобщиха негови колеги и приятели, цитирани от "Труд". Артистът е издъхнал точно на 40-я ден след смъртта на обичаната си съпруга Десислава, която водеше тежка битка с онкологично заболяване.

Иванов е издъхнал в дома си на 15 октомври. Близки и роднини разкриха дарителска сметка за двете им непълнолетни деца, които останаха сираци.

Активно в помощ на момчетата се включиха артистът Васил Мавриков и певецът Владимир Михайлов, който освен актьор, е и оперен певец, дългогодишен семеен приятел на Иванови.